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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:07
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 0,06 gram sentetik kannabinoid, 26,95 gram kubar esrar, 1,62 gram skunk, 156,85 gram metamfetamin, 13 sentetik ecza maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 560 lira, 1 tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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