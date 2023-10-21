Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bir haftada 50 araç trafikten men edildi

        Kırklareli'nde son bir haftada yapılan trafik denetiminde 50 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde bir haftada 50 araç trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde son bir haftada yapılan trafik denetiminde 50 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 11-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 560 araç ve sürücünün belgeleri kontrol etti.

        Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 72 sürücü ile 824 araç tescil plakasına cezai işlem uygulandı. 50 araç trafikten men edilirken, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Vize'de arılı kovan tespit çalışmaları yapıldı
        Vize'de arılı kovan tespit çalışmaları yapıldı
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında 12 kişi yakalandı
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gu...
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gu...