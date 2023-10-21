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        Kırklareli'nde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:41
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        Kırklareli'nde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 34 T 0484 plakalı traktör, Kırıkköy köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Duvara çarpan traktör devrildi.

        Kazada sürücü E.Y. ile traktörde bulunan C.K, yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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