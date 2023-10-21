Kırklareli'nde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Giriş: 21.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:41
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 34 T 0484 plakalı traktör, Kırıkköy köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Duvara çarpan traktör devrildi.
Kazada sürücü E.Y. ile traktörde bulunan C.K, yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.