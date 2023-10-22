Lüleburgaz'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 22.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:33
Lüleburgaz ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet S'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Sadık D. idaresindeki otomobil Atatürk Mahallesi Eczacıbaşı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.