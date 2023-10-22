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        Lüleburgaz'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:33
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        Lüleburgaz'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Mehmet S'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Sadık D. idaresindeki otomobil Atatürk Mahallesi Eczacıbaşı Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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