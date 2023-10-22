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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Demirköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamdibey Mahallesi Küme Evler mevkisinde asfaltlama çalışması yürütüyor.

        Belediye Başkanı Recep Gün, devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Gün, kış öncesi çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir ilçe ve 27 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Değirmencik, Erikler, Kadıköy, Babaeski ilçesinin Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Nacak, Yeniköy, Vize ilçesinin Pazarlı, Çavuşköy, Develi, Kofçaz ilçesinin Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, Ahmetler, Ahlatlı köyleri ile Kofçaz ilçesine 23 Ekim Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Nacak, Yeniköy, Değirmencik köylerinde 09.00-18.00, Erikler, Kadıköy, Aşağıkanara, Beyci, Devletliağaç, Elmacık, Karaabalar, Kocatarla, Kocayazı, Kula, Malkoçlar, Tastepe, Tatlıpınar, Terzidere, Topçular, Yukarıkanara, Ahmetler, Ahlatlı köyleri ile Kofçaz ilçesinde 09.00-17.00, Pazarlı, Çavuşköy, Develi köylerinde ise 10.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

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