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        Lüleburgaz'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:43
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        Lüleburgaz'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        F.P. yönetimindeki 34 AS 1974 plakalı otomobil, Emirali köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü F.P. ile otomobilde bulunan 2 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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