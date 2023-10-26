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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen çift hakim karşısına çıktı

        Kırklareli'nde kiralık araçlarla "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddia edilen çiftin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:56
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen çift hakim karşısına çıktı
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        Kırklareli'nde kiralık araçlarla "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddia edilen çiftin yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kubilay E. ve eşi Merve E.'nin yanı sıra müşteki askeri personeller Ç.Ş, D.S. ve M.F.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunma yapan Merve E, göçmen kaçakçılığı yapmadığını ileri sürdü.

        Araçtaki kişilerin düzensiz göçmen olduğunu bilmediğini iddia eden Merve E, şu ifadeleri kullandı:

        "Ben Kırklareli'ne kavga ettiğimiz ve evi terk eden eşim yüzünden geldim. Onu takip ediyordum ve bana izini kaybettirmek için köy yollarına girdi. O sırada yolda bir kadın otostop yapıyordu. Yardım edebilmek için durdum bir sonraki köye kendisini bırakmamı istedi, ben de kabul ettim ve o sırada arabaya onunla başka birileri de bindi. Ben de bir şey demedim. Yolda giderken bir kalabalık fark ettim ve aracın ön camına odunla vurdular. Zaten yavaş gidiyordum ve durdum, beni aşağı indirdiler, o sırada jandarma olduklarını anladım."

        Sanık Kubilay E. ise Kırklareli'nde arkadaşları olduğunu ve evi terk ederek onların yanına gitmeye çalıştığını ileri sürerek, eşinin kendisini takip ederek bölgeye geldiğini iddia etti.

        Aracı babasının adına kiraladığını belirten Kubilay E, göçmen kaçakçılığı da yapmadığını, tahliyesini ve beraatını talep etti.

        Müştekilerin ifadelerinin alınmasının ardından taraf avukatları savunma yaptı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında Kubilay E. ve Merve E'nin tutukluluk hallerinin devamını istedi.

        Hakim, çiftin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olayın geçmişi

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran 2023'te düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Karahamza köyünde yaptıkları denetimde 34 ENR 142 ve 34 FEK 028 plakalı otomobilleri durdurmak istemişti. "Dur" ihtarına uymayan Kubilay E. yönetimindeki otomobil kaçmış, Merve E'nin kullandığı araçta ise 8 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Şüpheli Kubilay E, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla daha sonra yakalanmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde, Kubilay E'nin "göçmen kaçakçılığı", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama", eşi Merve E'nin ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılması isteniyor.

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