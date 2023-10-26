Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Kırklareli'ne gelen Bulgar sporcular ebru sanatıyla tanıştı Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği sportif organizasyonlara katılmak üzere Kırklareli'ne gelen Bulgar sporculara, ebru sanatı tanıtıldı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği sportif organizasyonlara katılmak üzere Kırklareli'ne gelen Bulgar sporculara, ebru sanatı tanıtıldı.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlere katılmak amacıyla iki gündür kentte bulunan; Varna, Haskova ve Burgaz şehirlerinden gelen Bulgar sporculara organizasyonların dışında Türk kültürü de anlatılıyor.

Bu kapsamda Gençlik Merkezi'nde de ağırlanan Bulgar sporcular, ebru kurslarını ziyaretlerinde, bu sanatla tanışmak istediklerini dile getirdi.

Bunun üzerine misafir sporculara ebru haznesi, fırça ve boya verildi.

Her biri farklı şekillerde motifler oluşturarak ebru sanatını icra etti.

Gençlik Merkezi Spor Uzmanı Sercan Şipka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

Kentte çeşitli sportif ve Türk kültürünü tanıtan faaliyetler düzenlediklerini ifade eden Şipka, bu etkinliklere Bulgaristan'ın 3 kentinden sporcuları da dahil ettiklerini söyledi.

Bulgar sporcuları ebru sanatıyla tanıştırdıklarını ifade eden Şipka, "Ebru sanatı çok hoşlarına gitti. İlk kez böyle bir sanatı icra ettiler ve mutlu oldular. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik aynı zamanda Bulgar ve Türk sporcularımızın kaynaşmasına da vesile oldu." diye konuştu.

Svilengrad Grim V Raya Voleybol Spor Kulübü sporcusu Nataliya Trendafilova da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı kutlaması nedeniyle Kırklareli'ne geldiklerini ifade etti.

Ebru sanatının çok farklı bir sanat olduğunu gördüklerini anlatan Trendafilova, "Değişik bir sanat ile tanışmış oldum. Ebru sanatını ilk kez deneyimledim. Çok mutluyum ve çok beğendim." dedi.