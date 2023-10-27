Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 17 uyuşturucu hap ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk dildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.