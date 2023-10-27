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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Cumhuriyet konseri" iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:40
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "Cumhuriyet konseri" iptal edildi.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de gerçekleştirilecek konserin iptal edildiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl kutlama programı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü 20.30-21.00 saatlerinde valiliğimiz himayelerinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan konser iptal edilmiştir. Diğer kurumlarımız tarafından hazırlanan etkinlikler gerçekleştirilecektir."

        Valilik tarafından etkinlikler kapsamında 28 Ekim Cumartesi günü Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, 29 Ekim Pazar günü valilik makamında tebrik kabulleri, kutlama töreni, kabul töreni ve cumhuriyet yürüyüşü yapılacak.

        - Cumhuriyet'in 100. yılı

        Kırklareli'nde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

        Atatürk Ortaokulunda açılan "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" sergisinde öğrencilerin görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinde yaptıkları eserler sergilendi.

        Okul Müdürü Hidayet As, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sevinç ve gururla Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Öğrencilerin sergi için çok emek verdiğini ifade eden As, serginin hazırlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

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