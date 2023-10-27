Öğretmen kızının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektup 21 yıl sonra annesine ulaştırıldı "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 2002'de öğretmen Türkan Yılmaz tarafından Bolu'dan yazılan mektup Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki annesi Mersin Günay'a teslim edildi.

"Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 2002'de öğretmen Türkan Yılmaz tarafından Bolu'dan yazılan mektup Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki annesi Mersin Günay'a teslim edildi.

Bolu'da öğretmen olarak görev yapan Yılmaz, PTT tarafından 2002 yılında düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup" Kampanyası kapsamında Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ulaştırılması için mektup yazmaya karar verdi.

Yılmaz'ın yazdığı mektup Lüleburgaz PTT Müdürlüğüne ulaşmasının ardından 21 yıl sonra Sakızköy köydeki annesi Mersin Günay'a teslim edildi.

Anne Mersin Günay ve baba Şaban Günay kapılarını çalan postacının "Mektup 21 yıl önce kızınız tarafından size yazılmış" demesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

Mektubu okuyan anne Günay, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mektubu okumaya devam eden baba da hüzünlenerek, kızını zor şartlar altına okuttuğunu belirtti.

Mersin Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir mektubu beklemediğini, mektubu alınca çok duygulandığını söyledi.

Kızının o zaman 27 yaşında olduğunu dile getiren Günay, mektubu okumasının ardından ise telefon ile kızını arayarak teşekkür etti.

Güney çiftinin Bolu'da yaşayan kızları Türkan Yılmaz ise telefonda yıllar önce yazıp unutulan mektubun Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ulaşmasının kendisini de mutlu ettiğini bildirdi.