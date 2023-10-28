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        Kırklarelili balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı

        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:19
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        Kırklarelili balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı
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        Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle koreografi hazırladı.

        İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, beldede etkinlik düzenledi.

        Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı.

        Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar denize açıldı.

        Balıkçı tekneleri denizde "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi oluşturdu.

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