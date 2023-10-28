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        Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler TOGG ile şehir turu attı

        Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:13
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        Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler TOGG ile şehir turu attı
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        Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.

        Kentte dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG Vali Faik Üstün İlkokuluna gönderildi.

        Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.

        Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.

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