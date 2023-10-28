Kırklareli'nde dezavantajlı öğrenciler TOGG ile şehir turu attı
Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.
Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.
Kentte dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG Vali Faik Üstün İlkokuluna gönderildi.
Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.
Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.