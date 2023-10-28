Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
- Kırklareli
Kırklareli'nde, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.
Törende Vali Ekici, Tugay Komutanı Arıkan ve Belediye Başkanı Kesimoğlu, anıta çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da da Valilik önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Soytürk'ün şeref defterini imzalamasıyla tören son buldu.