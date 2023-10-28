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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni Bir Yüzyıla Bakış" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:12
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni Bir Yüzyıla Bakış" konferansı düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt'un moderatörlüğünde Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Doğan, Türk Dili ve

        Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ferhan Akgün Ünsal ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Veysel Bilici konuşmacı olarak katıldı.

        Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar, konuşmacılara plaket verdi.

        - "Cumhuriyet koşusu" düzenlendi

        Pınarhisar ilçesinde "Cumhuriyet koşusu" gerçekleştirildi.

        Pınarhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk Stadında düzenlenen koşuya 61 öğrenci katıldı.

        Yarışmada kızlar kategorisinde Azra Çalkantı birinci, Yelda Yelman ikinci, Fatma Çakmak üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Enes Yaşar birinci Yusuf Can Yıldız ikinci, Taha

        Bölükbaşı üçüncülük elde etti.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

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