Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni Bir Yüzyıla Bakış" konferansı düzenlendi.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni Bir Yüzyıla Bakış" konferansı düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt'un moderatörlüğünde Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Doğan, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ferhan Akgün Ünsal ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed Veysel Bilici konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Çağlar, konuşmacılara plaket verdi.
- "Cumhuriyet koşusu" düzenlendi
Pınarhisar ilçesinde "Cumhuriyet koşusu" gerçekleştirildi.
Pınarhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk Stadında düzenlenen koşuya 61 öğrenci katıldı.
Yarışmada kızlar kategorisinde Azra Çalkantı birinci, Yelda Yelman ikinci, Fatma Çakmak üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Enes Yaşar birinci Yusuf Can Yıldız ikinci, Taha
Bölükbaşı üçüncülük elde etti.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.