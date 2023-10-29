Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki araç, kovalamaca sonucunda durduruldu.

        Otomobilde 2 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesindeki ormanlık alanda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreogra...
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreogra...
        Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ped...
        Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ped...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa