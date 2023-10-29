Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki araç, kovalamaca sonucunda durduruldu.
Otomobilde 2 düzensiz göçmen tespit edildi.
Jandarma ekipleri de Kofçaz ilçesindeki ormanlık alanda 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.