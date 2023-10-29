Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        "Kırklareli Sağlık Tarihi Evi" açıldı

        Kırklareli'nde 100 yıllık sağlık tarihini anlatan Sağlık Tarihi Evi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kırklareli Sağlık Tarihi Evi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde 100 yıllık sağlık tarihini anlatan Sağlık Tarihi Evi hizmete açıldı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yayla Mahallesi'ndeki evin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de korkusuzca hizmet veren sağlık çalışanlarını tebrik etti.

        Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ekici, Gazze'ye saldıran İsrail'i kınadı.

        Kırklarelili vatandaşlara tarihi miraslarının bir kısmını kamu hizmetine tahsis etmeleri için çağrıda bulunan Ekici, "Cumhuriyet var oldukça Sağlık Tarihi Evi hizmet verecek. Bu eser Kırklareli'ne değer katacaktır." dedi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sanatın, toplumun ve bir kentin kimliğini oluşturduğunu kaydetti.

        Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir eserin kente kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu anlatan Sarıçam, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Törende İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile Sağlık Tarihi Evi'nin bulunduğu binayı İl Özel İdaresine bağışlayan Gültaç Özbay da konuştu.

        Sağlık Tarihi Evi'nde Cumhuriyet tarihi boyunca kentte görev yapan sağlık çalışanlarının fotoğrafları, kullandıkları cihazlar, alet ve ekipmanlar yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer yıllar sonra askeri üniforma giymenin...
        Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer yıllar sonra askeri üniforma giymenin...
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreogra...
        Kırklareli'nde balıkçılardan tekneleriyle 'ay yıldız ile 100. yıl' koreogra...
        Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ped...
        Kırklareli'nde bisiklet tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ped...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa