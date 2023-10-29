"Kırklareli Sağlık Tarihi Evi" açıldı

Kırklareli'nde 100 yıllık sağlık tarihini anlatan Sağlık Tarihi Evi hizmete açıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yayla Mahallesi'ndeki evin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de korkusuzca hizmet veren sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Ekici, Gazze'ye saldıran İsrail'i kınadı.

Kırklarelili vatandaşlara tarihi miraslarının bir kısmını kamu hizmetine tahsis etmeleri için çağrıda bulunan Ekici, "Cumhuriyet var oldukça Sağlık Tarihi Evi hizmet verecek. Bu eser Kırklareli'ne değer katacaktır." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sanatın, toplumun ve bir kentin kimliğini oluşturduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir eserin kente kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu anlatan Sarıçam, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Törende İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile Sağlık Tarihi Evi'nin bulunduğu binayı İl Özel İdaresine bağışlayan Gültaç Özbay da konuştu.

Sağlık Tarihi Evi'nde Cumhuriyet tarihi boyunca kentte görev yapan sağlık çalışanlarının fotoğrafları, kullandıkları cihazlar, alet ve ekipmanlar yer alıyor.