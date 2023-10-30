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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinin Erikleryurdu köyündeki yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:06
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinin Erikleryurdu köyündeki yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Köy meydanında gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

        Vali Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi.

        - Öğrenci kulüpleri tanıtım etkinliği düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde öğrenci kulüpleri tanıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler kulüplerini tanıtmak için stant kurdu.

        Kulüp yetkilileri tanıtım yaparak üye olmak isteyen öğrencilerin başvurularını aldı.

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