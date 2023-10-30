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        Kırklareli'nde Togg gelin arabası oldu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, evlenecek çiftin talebi üzerine, Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:17
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        Kırklareli'nde Togg gelin arabası oldu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, evlenecek çiftin talebi üzerine, Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti.

        Şüheda ve Şevket Çınar çifti gelin arabası için Vali Ekici'den Togg'un tahsis edilmesini rica etti.

        Vali Ekici'de süslettiği Togg'u genç çiftin kullanımına verdi.

        Süslenen Togg ile konvoy eşliğinde genç çift Kula köyünde tur attı.

        Vali Ekici, sosyal medya hesabından, "Valiliğimiz hizmet aracı Togg'u gelin arabası olarak tahsis ederek, çiftimizin mutluluklarına mutluluk kattık." paylaşımında bulundu.

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