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        Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:23 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:23
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        Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler 1-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi Bulgaristan sınırında gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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