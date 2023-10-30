Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırklareli'nde terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler 1-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi Bulgaristan sınırında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.