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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:12
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Ekici, Yoğuntaş, Karahamza, Çeşmeköy ve Kayalı köylerini ziyaret edip çalışmaları inceledi.

        İl Özel İdaresi çalışanları ile sohbet eden Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra köy kahvehanelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri dinledi.

        Her fırsatta köyleri ziyaret ettiğini ifade eden Ekici, kendilerine iletin sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

        - Vali Ekici'den özel harekat polislerine teşekkür belgesi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İçişleri Bakanlığı tarafından kente görevlendirilen 100 özel harekat polisine teşekkür belgesi verdi.

        Vali Ekici, polisleri valilik binasında kabul ederek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Ardından Ekici, polislere teşekkür belgesi verdi.

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