Kırklareli'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür ve pembe kurdele dağıtıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane girişinde kurulan stantta vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra vatandaşlara broşür ve pembe kurdele dağıtıldı.

- Fabrika personeline obezite eğitimi verildi

Pınarhisar ilçesinde bir fabrikada obezite eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli diyetisyen İrem Güldali, Nevin Sırcan ile fizyoterapist Nilgün Pehlivan tarafından fabrika personeline obezite ile mücadele ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verildi.

Güldali, obezitenin çağın hastalığı olduğunu söyledi.

Obeziteye karşı fiziksel aktivitenin önemli olduğunu vurgulayan Güldali, tüm vatandaşları spor yapmaya ve dengeli beslenmeye davet etti.

- Demirköy'de yol yapım çalışmaları

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Gün, Orhaniye Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçede üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gün,

"Demirköy'ümüzde hayatı kolaylaştırmak ve yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

- İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca'ya ziyaret

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret etti.

Altıntel, görevine yeni başlayan Karaca'ya başarı diledi.

Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.