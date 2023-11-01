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        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 5 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:00
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        Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 5 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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