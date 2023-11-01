Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 5 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.