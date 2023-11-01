Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ekici ile Sarıçam'ın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz Nazif, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretlerde kentte devam eden yatırımlar hakkında görüşüldüğü belirtildi.

- Mera Komisyonu toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Mera Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında valilik toplantı binasında gerçekleşen toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından kentteki meralar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.