Kırklareli'nde özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı
Kırklareli'nde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce 8 farklı bölgede sabit ve 15 mobil ekip tarafından gerçekleştirilen denetimde, çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi.
Çalıntı motosikleti kullanırken yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde, terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 12 motosiklet ekiplerce trafikten men edildi. Motosikletler, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.
Denetimlerde, 2 bin 526 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.