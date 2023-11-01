Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri dolayısıyla Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Türk Müziği Personel Korosu konser verdi.

KLÜ Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlen programda halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Daha sonra koro tarafından konser verildi.

- "Cumhuriyet'in 100. yılında Kırklareli" konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Cumhuriyet'in 100. yılında Kırklareli" konferansı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Birol Bulut ve Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Özkaya katıldı.

Kurt, kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadele sonucu canla başla şanla ve şerefle 29 Ekim 1923'de ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılına kavuşmanın gururunu ve coşkusunun yaşandığını söyledi.

Türk milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Kurt, "Her anı kahramanlıklarla dolu bir mücadele örneği olan kurtuluş savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür." dedi.