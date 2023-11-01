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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:03
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
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        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.

        Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda gol bulamadı.

        İkinci yarınında 0-0 berabere tamamlanması üzerine karşılaşma uzatmalara gitti.

        Uzatmaların ilk yarısına etkin başlayan Tuna Tarım Kırklarelispor, Okan Derici'nin 101. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

        Sahadan galip ayrılan Tuna Tarım Kırklarelispor, 4. eleme turuna yükseldi.

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