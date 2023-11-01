Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.
Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda gol bulamadı.
İkinci yarınında 0-0 berabere tamamlanması üzerine karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmaların ilk yarısına etkin başlayan Tuna Tarım Kırklarelispor, Okan Derici'nin 101. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Sahadan galip ayrılan Tuna Tarım Kırklarelispor, 4. eleme turuna yükseldi.