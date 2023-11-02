Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İğneada Balıkçı Barınağı'nda incelemede bulundu.
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İğneada Balıkçı Barınağı'nda incelemede bulundu.
Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'dan barınak hakkında bilgi bildi.
Ardından bir kahvehanede balıkçılarla bir araya gelen Bayram, istekleri dinledi.
- Kızılay Haftası
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekibi Türk Kızılay Kırklareli Şubesini ziyaret etti.
Polis ekibi Türk Kızılay Kırklareli Şubesi görevlileri Erdem Canlı ile Figen Hümmet'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ekip daha sonra İstasyon Caddesi'nde kurulan kan bağış çadırını ziyaret edip görevlilere hediyeler verdi.