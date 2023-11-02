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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:29
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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        Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlarda otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.

        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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