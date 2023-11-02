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        Kırklareli'nde bir haftada 813 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 813 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:45
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        Kırklareli'nde bir haftada 813 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 813 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler çalışmalar kapsamında 813 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

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