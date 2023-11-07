Vize ilçesinde alabalık üretim tesisleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri Balkaya köyündeki işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler denetimlerde balıkların üremeleri için oluşturulan havuzları, hijyen ve yemleri kontrol etti.

- Özel güvenlik sınavı yapıldı

Kırklareli'nde özel güvenlik sınavı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda düzenlenen sınava 261 kişi katıldı.

Yazılı sınavın ardından silahlı özel güvenlik görevlisi olarak müracaat eden 142 adayın uygulamalı atış sınavı emniyet müdürlüğü poligonunda yapıldı.

- Brusella hastalığına karşı mücadele

Lüleburgaz ilçesinde büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından büyükbaş hayvanlara brusella hastalığına karşı aşılama yapılıyor.