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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da satranç turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:32
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        Lüleburgaz'da satranç turnuvası yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Atatürkçü Düşünce Derneği Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde iki gün süren turnuvada 111 kişi mücadele etti.

        Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, turnuvada dereceye girenlere ödüllerini verildi.

        Ayrıca turnuvaya katılan 75 yaşındaki Ahmet Hacıoğlu, 7 yaşındaki Pelin Engin'e de ödül verildi.

        - Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Şenkardeşler istifa etti

        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Cevat Şenkardeşler, görevinden istifa etti.

        Şenkardeşler, yaptığı yazılı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Takımın lige kötü başlangıç yaptığını ifade eden Şenkardeşler, ligin 4. haftasında Çorluspor ile gerçekleşen karşılaşmada 9-0'lık skorla yenildiklerini hatırlattı.

        Kulüp olarak ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini ifade eden Şenkardeşler, takıma ligde başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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