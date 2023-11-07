Lüleburgaz'da satranç turnuvası yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Atatürkçü Düşünce Derneği Lüleburgaz Şubesi işbirliğinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde iki gün süren turnuvada 111 kişi mücadele etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, turnuvada dereceye girenlere ödüllerini verildi.

Ayrıca turnuvaya katılan 75 yaşındaki Ahmet Hacıoğlu, 7 yaşındaki Pelin Engin'e de ödül verildi.

- Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Şenkardeşler istifa etti

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Cevat Şenkardeşler, görevinden istifa etti.

Şenkardeşler, yaptığı yazılı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Takımın lige kötü başlangıç yaptığını ifade eden Şenkardeşler, ligin 4. haftasında Çorluspor ile gerçekleşen karşılaşmada 9-0'lık skorla yenildiklerini hatırlattı.

Kulüp olarak ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini ifade eden Şenkardeşler, takıma ligde başarılar diledi.