Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü asırlar önceki kap ve figürleri geleceğe taşımak için üretiyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Aşağıpınar Höyüğü'nden çıkan 8 bin 200 yıllık köy yaşamında kullanılan objeler, modernize edilerek geleceğe taşınmak için seramik formda üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:35 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü asırlar önceki kap ve figürleri geleceğe taşımak için üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Aşağıpınar Höyüğü'nden çıkan 8 bin 200 yıllık köy yaşamında kullanılan objeler, modernize edilerek geleceğe taşınmak için seramik formda üretiliyor.

        Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu'dan Trakya'ya gelen insanların 8 bin 200 yıllık köy yaşamında kullanılan objelerin tanınırlığının artması amacıyla 3 yıl önce çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında enstitüde görevli usta öğreticiler tarafından Kırklareli Müzesi'nde sergilenen eserler ilk olarak fotoğraflandı.

        Gerekli araştırmaların ardından bu eserlerin örnekleri seramik formda üretildi.

        Bine yakın ürünün bir kısmı sergilerde kullanılıyor bir kısmı da satışa çıkarılıyor.

        Bugüne kadar binin üzerinde üretilen ürünler enstitüde ve zaman zaman kentte düzenlenen etkinliklerde sergileniyor.

        -Aşağıpınar Höyüğü'nün tanıtılması amaçlanıyor

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven, AA muhabirine, enstitülerin misyonunun geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak olduğunu söyledi.

        Bu misyon doğrultusunda 2020 yılında Aşağıpınar Höyüğü temalı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ataseven, şunları kaydetti:

        "Höyüğün en önemli özelliği bölgenin en erken neolitik köy yerleşim yeri olmasıdır. Aşağıpınar Höyüğü kazı çalışmaları 1993 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesinde görev alan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve ekibi tarafından yürütülmüş, 28 yıl boyunca devam etmiştir. Halen yayın çalışmaları sürdürülmektedir.

        Olgunlaşma Enstitüsü olarak Aşağıpınar Höyüğü'nün tanıtılması korunması gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilirliği açısından çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Atölyelerimizde kazılarından çıkan buluntuların üzerinde yer alan motif ve bezemeler ile pişmiş toprak, kap formları ve figürleri modernize ederek seramiğe yansıtıyoruz."

        Arkeolog Burcu Birinci Öztürkoğlu ise Aşağıpınar Höyüğü'nden çıkan eserlerin tanıtımı için 3 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Aşağıpınar'ın tanıtımını yapmak ve kazılardan çıkan eserleri gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Öztürkoğlu, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirti.

        Ürettikleri ürünler ile köy yaşamında kullanılan objeleri gelecek kuşaklara aktardıklarını anlatan Öztürkoğlu, büyük tütsü, üç ayaklı, dört ayaklı küt kapları gibi ürünler ana tanrıça, top tepe figürleri 1000 eser meydana getirdiklerini kaydetti.

        Usta öğretici Çiğdem Özer ise yaptıkları çalışma ile geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        Baraj doluluk oranı kritik seviyede!
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kiş...
        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kiş...
        Trakya'dan geçen ay yaklaşık 183,5 milyon dolar ihracat yapıldı
        Trakya'dan geçen ay yaklaşık 183,5 milyon dolar ihracat yapıldı
        Trakya'daki yağışlar, ekim yapmayı bekleyen çiftçiyi rahatlattı
        Trakya'daki yağışlar, ekim yapmayı bekleyen çiftçiyi rahatlattı