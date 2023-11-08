Kırklareli'nde eğitimlerini aksatmayan öğrenciler TOGG ile buluştu

Kırklareli Valiliği eğitimlerini aksatmayan ilkokul öğrencilerini TOGG ile gezdirdi.

İl genelinde dezavantajlı öğrencilerin eğitim başarıları, okullarına olan ilginin artması ve devamsızlığın önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Vali Birol Ekici'nin talimatı ile TOGG Lüleburgaz Şaban Öğünç İlkokuluna gönderildi.

Okul bahçesinde yetkililer tarafından TOGG öğrencilere tanıtıldı. Ardından öğrenciler bir süre araca bindi.

Eğitimlerini aksatmayan öğrenciler ise araç ile gezdirildi.

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