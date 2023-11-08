Kırklareli'nde jandarma bir ayda 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde ekim ayında 168 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Ekim tarihlerinde meydana gelen 262 olaya müdahale edildi.

Ekipler çeşitli suçlara karışan 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının tamamı aydınlatıldı.

Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 287 şüpheli yakalandı.

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