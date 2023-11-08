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        Kırklareli'nde jandarma bir ayda 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

        Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde ekim ayında 168 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:30
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        Kırklareli'nde jandarma bir ayda 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
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        Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde ekim ayında 168 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Ekim tarihlerinde meydana gelen 262 olaya müdahale edildi.

        Ekipler çeşitli suçlara karışan 168 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının tamamı aydınlatıldı.

        Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 287 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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