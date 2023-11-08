Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

ÖZGÜN TİRAN - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, son yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlara katkısı olmadı.

Barajlardaki ortalama doluluk oranı, geçen yılın kasım ayı verilerinin yüzde 13 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlara rağmen 380 milyon 907 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl kasım ayında 524 milyon 194 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl kasım ayında 189 milyon 655 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 173 milyon 372 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl kasımda 171 milyon 205 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 84 milyon 576 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl kasımda 163 milyon 334 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl kasımda 122 milyon 959 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl kasım ayında yüzde 47 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 34 olarak tespit edildi.

Barajların 7 Kasım 2022-7 Kasım 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 7.11.2022 Hacim (milyon m3) 7.11.2022 Doluluk Oranı % 7.11.2023 Hacim (milyon m3) 7.11.2023 Doluluk Oranı % Süloğlu Edirne 30,570 68 19,104 42 Altınyazı Edirne 13,318 36 3,446 9 Hamzadere Edirne 103,920 50 112,286 54 Kadıköy Edirne 7,189 13 2,307 4 Sultanköy Edirne 13,268 49 12,003 44 Y.Karpuzlu Edirne 21,390 49 24,226 55 Armağan Kırklareli 34,264 66 28,070 54 Çayırdere Kırklareli 19,580 69 14,142 50 Kayalıköy Kırklareli 58,337 39 19,930 13 Kırklareli Kırklareli 59,024 52 22,434 20 Çokal Tekirdağ 138,872 68 116,697 57 Karaidemir Tekirdağ 15,347 14 4,116 4 Naipköy Tekirdağ 7,319 34 1,901 9 Türkmenli Tekirdağ 1,796 12 0,245 2 TOPLAM 524,194 47 380,907 34