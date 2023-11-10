Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünün büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, çok çetin ve kararlı bir mücadele verilerek Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtarıldığını ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından son derece önemlidir. Kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen, bağımsızlığımıza göz dikmiş düşmanlara karşı, aziz milletimiz ve onun bağrından çıkmış şanlı ordumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, çok çetin ve kararlı bir mücadele vererek güzel şehrimiz Kırklareli'ni düşman işgali altından kurtarmıştır. Aziz milletimiz, vatanını ve onurunu korumak için yedi düvele karşı yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele ederek, dünya tarihinin en haklı savaşı olan Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Tarihinin hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış olan aziz milletimiz, işgal altındaki vatan topraklarını canı pahasına korumuş, milli ve manevi değerlerinden asla ödün vermemiştir. Geçen yüzyılın başında istiklal mücadelesini zaferle taçlandıran kahraman milletimiz, bugün de bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden mihraklara karşı birlik ve beraberlik içinde mukaddes topraklarına ilelebet sahip çıkacak, aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bugün bizlere düşen görev, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır."