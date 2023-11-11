Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Hasan Tabak Sokak'ta S.K'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.