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        Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:56
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        Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Hasan Tabak Sokak'ta S.K'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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