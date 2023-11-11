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        Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu

        Kırklareli'nin Longoz Ormanları sonbaharın renklerini yansıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:45
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        Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
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        Kırklareli'nin Longoz Ormanları sonbaharın renklerini yansıtıyor.

        Türkiye ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

        Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki yaklaşık 2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki, içerisinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

        Ağaçlardan derelere dökülen yapraklar, yeşeren kış çiçekleri ile mantarlar doğanın güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor.

        Mert Gölü'ndeki kuş gözlem kulesine çıkan yerli ve yabancı turistler göldeki kuşları ve sonbaharın renklerini gözlemleyebiliyor.

        Bazı ziyaretçiler de göllerde bulunan ördekleri besliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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