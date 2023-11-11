Pehlivanköy'ün kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Pehlivanköy'ün kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Altuğ, törende yaptığı konuşmada, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösterilerini sundu. Tören öğrenci ve araçların geçişi ile sona erdi.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Milletvekili Fahri Özkan, İlçe Kaymakamı Fatma Ballı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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