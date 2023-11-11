Kırklareli'nde izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen 3 kişiyi tespit ederek takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayarak kaçmaya başlayan şüphelilerden Z.E, kovalamaca sonucu ormanda yakalandı.

Geçtiğimiz yıl da aynı bölgede sülük toplarken yakalanan şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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