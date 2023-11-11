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        Kırklareli'nde izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:51
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        Kırklareli'nde izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında izinsiz sülük topladığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen 3 kişiyi tespit ederek takibe aldı.

        Takip edildiklerini anlayarak kaçmaya başlayan şüphelilerden Z.E, kovalamaca sonucu ormanda yakalandı.

        Geçtiğimiz yıl da aynı bölgede sülük toplarken yakalanan şüpheli hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince işlem yapıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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