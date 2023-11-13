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        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı 30 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:17
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        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek
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        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı 30 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

        Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin tarımsal üretimiyle kendi kendine yeten dünyanın nadir ülkeleri arasında olduğunu ifade eden Altıntel, Trakya'nın da tarım arazilerinin verimli, üretilen ürünlerdeki verim ve kalitenin yüksek olduğunu vurguladı.

        Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarının 2 yıldır ilgi gördüğünü dile getiren Altıntel, tüm üreticileri fuara davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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