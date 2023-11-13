Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı 30 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı 30 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretimiyle kendi kendine yeten dünyanın nadir ülkeleri arasında olduğunu ifade eden Altıntel, Trakya'nın da tarım arazilerinin verimli, üretilen ürünlerdeki verim ve kalitenin yüksek olduğunu vurguladı.

Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarının 2 yıldır ilgi gördüğünü dile getiren Altıntel, tüm üreticileri fuara davet etti.