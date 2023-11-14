Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, üreticileri ziyaret etti.

Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ile Çavuş ve Düzova köylerinde üreticileri ziyaret edip taleplerini dinledi.

Trakya topraklarının verimli, üreticilerinin gayretli olduğunu ifade eden Özdemir, daha fazla üretmek için çalıştıklarını kaydetti.

Özdemir, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

- Sertifikalı tohum üretim desteği icmalleri askıya çıktı

Kırklareli'nde, 2022 yılı sertifikalı tohum üretim desteği icmal listesi askıya çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, icmal listesinin 17 Kasım'a kadar kontrol edilebileceği belirtildi.

Açıklamada 20-24 Kasım tarihlerinde ise itirazların yapılabileceği bildirildi.

- Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu düzlenecek

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu düzlenecek.

Hastaneden yapılan açıklamada, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği iş birliğindeki sempozyumun 18 Aralık Pazartesi gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ücretsiz sempozyuma öğrencilerin de katılabileceği ifade edildi.