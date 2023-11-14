Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, üreticileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 09:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, üreticileri ziyaret etti.

        Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ile Çavuş ve Düzova köylerinde üreticileri ziyaret edip taleplerini dinledi.

        Trakya topraklarının verimli, üreticilerinin gayretli olduğunu ifade eden Özdemir, daha fazla üretmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Özdemir, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

        - Sertifikalı tohum üretim desteği icmalleri askıya çıktı

        Kırklareli'nde, 2022 yılı sertifikalı tohum üretim desteği icmal listesi askıya çıkarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, icmal listesinin 17 Kasım'a kadar kontrol edilebileceği belirtildi.

        Açıklamada 20-24 Kasım tarihlerinde ise itirazların yapılabileceği bildirildi.

        - Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu düzlenecek

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu düzlenecek.

        Hastaneden yapılan açıklamada, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği iş birliğindeki sempozyumun 18 Aralık Pazartesi gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, ücretsiz sempozyuma öğrencilerin de katılabileceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
        Hamas: 70 rehineyi bırakmaya hazırız
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenle...
        Kırklareli'nde 3. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenle...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da sağanak
        Trakya'da sağanak
        Kırklareli'nde "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi
        Kırklareli'nde "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi