Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

B.Y. idaresindeki 34 GMN 248 plakalı otomobil Hamitabat mevkisinde şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücü ile otomobildeki diğer 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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