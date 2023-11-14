Kırklareli'nde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kasten adam öldürme ve hırsızlık suçundan toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü K.Ş'nin Gündoğu Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda K.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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