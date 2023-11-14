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        Kırklareli'nde bir haftada 890 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:07
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        Kırklareli'nde bir haftada 890 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 890 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler çalışmalar kapsamında 890 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 6 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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