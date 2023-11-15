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        Kırklareli'nde bir ayda aranma kaydı bulunan 20 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:22
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        Kırklareli'nde bir ayda aranma kaydı bulunan 20 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 287 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Zanlılardan 20'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

        267 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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