Kırklareli'nde bir ayda aranma kaydı bulunan 20 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde geçen ay çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 287 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Zanlılardan 20'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

267 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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