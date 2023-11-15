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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Ercan Dağtaş, mahalli idareler seçimleri için aday adaylığı başvuru sürecinin ertelendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Ercan Dağtaş, mahalli idareler seçimleri için aday adaylığı başvuru sürecinin ertelendiğini bildirdi.

        Dağtaş, yaptığı yazılı açıklamada, mahalli idareler seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

        Aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar ertelendiğini aktaran Dağtaş, 26 Kasım da ise temayül yoklamasının yapılacağını kaydetti.

        - Üniversite öğrencilerine burs verilecek

        Kırklareli Müftülüğünce üniversite öğrencilerine burs verilecek.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, burs başvurularından yararlanmak isteyen öğrencilerin Kırklareli Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığı'na başvuruda bulunabileceği bildirildi.

        Burs başvurularının 20 kasımda sona ereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2023-2024 eğitim öğretim yılında kredi yurtlar kurumu ve bunun gibi kurumlardan burs almayan öğrencilerimizin başvurusunda bulunabilecek. Öğrencilerimizin 20 kasım tarihine kadar burs başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup gerekli evraklarla birlikte Kırklareli Üniversitesi Öğrenci İşlerine Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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