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        Kırklareli'nde jandarma bir ayda 67 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

        Kırklareli'nde ekim ayında jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:44
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        Kırklareli'nde jandarma bir ayda 67 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
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        Kırklareli'nde ekim ayında jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 ekim tarihlerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Ekipler çeşitli suçlara karışan 67 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 53 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda, 29 bin 209 sahte ilaç, 1597 boş ilaç kutusu, 1201 sahte etiket, 2 bin 614 skunk, 139 litre içki, 139 gram esrar, 93 uyuşturucu hap, 22 bin 360 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 kilogram tütün, 5 sigara doldurma makinesi, 17 gram metamfetamin, 8 gram kenevir tohumu, 5 kök Hint keneviri, 5 elektronik sigara, barkod cihazı ile dedektör ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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