Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi tedavi altına alındı.

Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen ev sahibi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çelebi sokakta Sevil Delikurt'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Bu sırada yangını kendi imkanlarıyla da söndürmeye çalışan Sevil Delikurt ise dumandan etkilendi.

Delikurt, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.